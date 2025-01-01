Pass auf! Deine Freunde sind gefährlichJetzt kostenlos streamen
Sonja
Folge 6: Pass auf! Deine Freunde sind gefährlich
45 Min.Ab 12
Ein guter Freund ist immer da, wenn man ihn braucht. Doch was, wenn man die falschen für gute Freunde hält? Gerade junge Menschen lassen sich schnell von starken Gesten und abenteuerlichen Geschichten beeindrucken. Schön, wenn man dann einen wirklich guten Freund hat, der einen rechtzeitig warnt!
Weitere Folgen in Staffel 1999
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sonja
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1