SAT.1Staffel 1999Folge 3
45 Min.Ab 12

Es gibt viele Methoden, sein Gewicht zu verringern: Der eine versucht es mit "FdH", der andere will mit Appetitzüglern zum Erfolg kommen. Doch nicht jedes Mittel führt dauerhaft zur Idealfigur. Und wer tatsächlich abgenommen hat, fühlt sich noch lange nicht wirklich besser. Sonja Zietlow hat heute Gäste eingeladen, die erzählen, warum sie eine radikale Diät gemacht haben und wie sie sich jetzt fühlen.

SAT.1
