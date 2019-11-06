Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Das Schutt-Inferno des Messie-VatersJetzt kostenlos streamen
SOS Garten
Folge 1: Das Schutt-Inferno des Messie-Vaters
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Keine leichte Aufgabe für die Garten-Expertin Andrea Göpel: Familienvater Johann hat für die Renovierung seines Hauses sechs Jahre gebraucht. Der Grund: Der Messie-Vater kann einfach nichts wegschmeißen. Während das Haus seit der Renovierung im neuen Glanz erstrahlt, gleicht der Garten immer mehr einem Schutt-Inferno. Da dieser Zustand unerträglich für die Nachbarn und auch die Familie ist, rufen sie Andrea Göpel zur Hilfe. Doch wird der Vater sich von seinem Müll trennen können? Rechte: Sat.1
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Genre:Heimwerken, Umwelt
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sat.1