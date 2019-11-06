Zum Inhalt springenBarrierefrei
SOS Garten

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 3 vom 06.11.2019
Der Garten des Grauens

Folge 3: Der Garten des Grauens

42 Min. Folge vom 06.11.2019

365 Tage im Jahr schuften die hessischen Milchbauern Ottmar und Anette auf ihrem Bauernhof. Das Ehepaar hatte noch nie Urlaub, weil sie Tag und Nacht für ihr Kühe da sein müssen. Leider bleibt bei der ganzen Arbeit ihr Garten auf der Strecke. Dort, wo sie sich von ihrem Knochenjob erholen könnten, blüht der "Garten des Grauens". Unkraut und Brennnesseln wuchern überall: Selbst die Außenmauer des Hauses ist zugewachsen - ein Fall für Andrea Göpel und ihr Team! Rechte: Sat.1

