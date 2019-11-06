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SOS Garten

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Die grüne Gruselgruft der Messie-Oma

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SOS Garten

Folge 5: Die grüne Gruselgruft der Messie-Oma

43 Min.Folge vom 06.11.2019

Evi (58) hat mit schweren Schicksalsschlägen zu kämpfen. Erst verlor sie- plötzlich und unerwartet- ihren Mann, dann erkrankte ihr Sohn Martin (22) schwer und ihre Mutter wurde über Nacht zum Pflegefall. Irgendwann wuchs Evi die ganze Sache über den Kopf. Sie vernachlässigte Haus und Garten und konzentrierte sich nur noch auf die Mutter und den schwerkranken Sohn. Als die Mutter starb wurde Evi das Ausmaß der Katastrophe bewusst: Die Wohnung der Mutter wurde seit Jahren nicht mehr richtig aufgeräumt und ist zugepackt mit Müllsäcken, Unrat und abgelaufenen Lebensmitteln ... Rechte: Sat.1

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