Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
SOS Garten
Folge 2: Die grüne Hölle
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Katja und Hayo haben sich im Bergischen Land ein Wochenendhäuschen gekauft, weil ihr Sohn Eric schwerkrank ist und unter einer chronischen Bronchitis leidet. Neben der guten Luft birgt der Garten des Wochenendhäuschens jedoch allerlei Gefahren - besonders für Eric und seinem kleinen Bruder. Katja und Hayo haben es bisher nicht geschafft, den Garten kindgerecht zu gestalten. Kann Andrea Göpel der Familie helfen? Rechte: Sat.1
SOS Garten
Genre:Heimwerken, Umwelt
Altersfreigabe:
6