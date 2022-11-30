Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy CentralFolge vom 30.11.2022
Folge vom 30.11.2022: Die Lustige Geschichte Über ein Verbrechen aus Hass

21 Min.Folge vom 30.11.2022Ab 12

Die Jungs werden von einigen Mädchen zu einem Schlittenrennen herausgefordert. Klar, dass sie ihre Ehre verteidigen müssen, aber blöderweise kriegt Cartman gerade jetzt Ärger mit dem Gesetz, weil er einen Stein nach einem schwarzen Jungen warf.

