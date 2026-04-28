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South Park

Nicht ohne meine Niere

Comedy CentralFolge vom 28.04.2026
Nicht ohne meine Niere

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South Park

Folge vom 28.04.2026: Nicht ohne meine Niere

21 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12

Stan sucht einen Nierenspender für Kyle, weil dieser eine tödliche Nierenkrankheit hat. Er stößt dabei auf viele Hindernisse, denn nicht nur glaubt Kyles Mutter nur an Naturheilkunde, auch ist Cartman der einzig mögliche Spender.

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