South Park
Folge vom 24.06.2026: Flaggenkrieg
21 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Chef fordert die Änderung der Flagge von South Park, weil er sie für rassistisch hält. Jimbo ist dagegen. Es entbrennt eine heftige Diskussion und nach einer Eskalation können die Kinder in einer Diskussionsveranstaltung die Sache regeln.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6-15, Season 17-28: Comedy Central & © Season 1-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany