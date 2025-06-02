Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SPIEGEL TV - Reportage

Penny Reeperbahn - Menschen mit Geschichte(n)

SAT.1Staffel 2024Folge 17vom 02.06.2025
Penny Reeperbahn - Menschen mit Geschichte(n)

Penny Reeperbahn - Menschen mit Geschichte(n)Jetzt kostenlos streamen

SPIEGEL TV - Reportage

Folge 17: Penny Reeperbahn - Menschen mit Geschichte(n)

46 Min.Folge vom 02.06.2025Ab 12

Kunden im Bienenkostüm, Frauen, die nach XXL-Kondomen fragen und eine Marktleiterin, die zwischendurch immer mal wieder als Rausschmeißerin fungiert: Im Discounter auf der Reeperbahn ist das völlig normal. Bis heute ist der Penny Markt eine einzigartige Begegnungsstätte für Partygäste, Kiezgrößen und gestrandete Originale. Doch wie hat sich St. Pauli durch den Corona-Lockdown auf der roten Meile verändert?

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

SPIEGEL TV - Reportage
SAT.1
SPIEGEL TV - Reportage

SPIEGEL TV - Reportage

Alle 3 Staffeln und Folgen