Folge 27: Wacken bebt - 3 Tage Matsch, Metall, Megadröhnung
45 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Wenn aus einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein das größte Heavy Metal Festival der Welt wird, ist wieder Wacken-Zeit. Zehntausende Fans pilgern jedes Jahr dorthin - und verwandeln eine Kuhweide in ein Meer aus Zelten, Gitarrenriffs und purer Lebensfreude. Doch 2025 wird alles anders: Tagelanger Regen setzt das Festivalgelände unter Wasser. SPIEGEL TV begleitet Fans, die trotz Matsch und Chaos nicht aufgeben, und eine junge Newcomer-Band, die um ihren großen Auftritt bangt.
