SPIEGEL TV Verbrechen - Mörderische Schlagzeilen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge 11: SPIEGEL TV Verbrechen - Mörderische Schlagzeilen
45 Min.Folge vom 27.09.2025Ab 12
Rudolf Moshammer wird tot in seiner Villa aufgefunden. War es Mord? Schnell finden die Ermittler heraus: Der Münchener Modezar führte über Jahrzehnte ein Doppelleben. Die Spur führt ins Rotlichtmilleu ... Weniger glamourös, aber ebenso spektakulär: im beschaulichen Neuburg an der Donau verschwindet ein Bauer nach einem Kneipenbesuch spurlos. Schnell gerät seine eigene Familie unter Verdacht und gesteht den Ermittlern eine grauenvolle Tat.
SPIEGEL TV - Reportage
Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Spiegel TV GmbH