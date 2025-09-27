Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Staffel 2024
Folge 11
vom 27.09.2025
Folge 11: SPIEGEL TV Verbrechen - Mörderische Schlagzeilen

45 Min.
Ab 12

Rudolf Moshammer wird tot in seiner Villa aufgefunden. War es Mord? Schnell finden die Ermittler heraus: Der Münchener Modezar führte über Jahrzehnte ein Doppelleben. Die Spur führt ins Rotlichtmilleu ... Weniger glamourös, aber ebenso spektakulär: im beschaulichen Neuburg an der Donau verschwindet ein Bauer nach einem Kneipenbesuch spurlos. Schnell gerät seine eigene Familie unter Verdacht und gesteht den Ermittlern eine grauenvolle Tat.

