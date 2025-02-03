Die Kiez-Streife: Einsatz für die Fahrrad-CopsJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge 16: Die Kiez-Streife: Einsatz für die Fahrrad-Cops
46 Min.Folge vom 03.02.2025Ab 12
Wenn es in deutschen Großstädten schneller oder rücksichtsloser zugeht als die Polizei erlaubt, kommen die Fahrrad-Cops ins Spiel. Für die radelnden Beamten gibt es immer mehr zu tun, denn der Wahnsinn auf den Straßen nimmt zu. Auch Raser und PS-Freaks in getunten Sportwagen gehören zu ihrer Stammkundschaft. Bei den Kontrollen kann es für die Autofahrer dann richtig teuer werden ...
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
SPIEGEL TV - Reportage
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Spiegel TV GmbH