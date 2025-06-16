Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SPIEGEL TV - Reportage

Sehnsucht Meer - Was taugt das neue Kreuzfahrtschiff?

SAT.1Staffel 2024Folge 18vom 16.06.2025
Sehnsucht Meer - Was taugt das neue Kreuzfahrtschiff?

Sehnsucht Meer - Was taugt das neue Kreuzfahrtschiff?Jetzt kostenlos streamen

SPIEGEL TV - Reportage

Folge 18: Sehnsucht Meer - Was taugt das neue Kreuzfahrtschiff?

46 Min.Folge vom 16.06.2025Ab 12

Premiere für einen Giganten: Im März ging die Mein Schiff Relax im Hafen von Palma de Mallorca auf ihre erste Reise. Das Kreuzfahrtschiff ist ein Neubau der Reederei TUI Cruises und um einiges größer als die bisherigen Modelle der Flotte. Aber bedeutet neu auch besser? Das versucht Kreuzfahrttester Matthias Morr an Bord herauszufinden. Der 49-Jährige nimmt Kabinen, Buffets und Poolanlangen genau unter die Lupe.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

SPIEGEL TV - Reportage
SAT.1
SPIEGEL TV - Reportage

SPIEGEL TV - Reportage

Alle 3 Staffeln und Folgen