SPIEGEL TV - Reportage

Schleppen, Schrauben, Schwitzen! Der Baumarkt-Countdown

SAT.1Staffel 2024Folge 24vom 29.09.2025
Folge 24: Schleppen, Schrauben, Schwitzen! Der Baumarkt-Countdown

46 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 12

In Duisburg entsteht in Rekordzeit ein XXL-Baumarkt. Kilometerweise Regale werden aufgebaut, 80.000 Artikel eingeräumt, und Gartencenter sowie Drive-In-Bereich entstehen. Der Eröffnungstermin naht! Werden die neuen Mitarbeiter die Herausforderung meistern und den Baumarkt pünktlich zur Eröffnung fertigstellen? Und was sagen die Kunden zum neuen Mega-Baumarkt in Duisburg?

