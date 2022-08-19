SpongeBobs große Geburtstagssause, Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 19.08.2022: SpongeBobs große Geburtstagssause, Teil 2
23 Min.Folge vom 19.08.2022Ab 6
SpongeBob hat Geburtstag. Gemeinsam mit seinem besten Freund Patrick reist er durchs Oberflächenland. Was er nicht ahnt, ist, dass während seiner Abwesenheit der gesamte Rest von Bikini Bottom eine große Überraschung für ihn vorbereitet.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon