SpongeBobs große Geburtstagssause, Teil 1Jetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 18.08.2022: SpongeBobs große Geburtstagssause, Teil 1
21 Min.Folge vom 18.08.2022Ab 6
SpongeBob hat Geburtstag. Gemeinsam mit seinem besten Freund Patrick reist er durchs Oberflächenland. Was er nicht ahnt ist, dass während seine Abwesenheit der gesamte Rest von Bikini Bottom eine große Überraschung für ihn vorbereitet.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon