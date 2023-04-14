SpongeBob im Zufallsland / SpongeBobs schlechte AngewohnheitJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 14.04.2023: SpongeBob im Zufallsland / SpongeBobs schlechte Angewohnheit
22 Min. Ab 6
SpongeBob und Thaddäus liefern in eine gefürchtete Stadt, in der die Gesetze der Logik nicht gelten. SpongeBob hat eine neue Angewohnheit, denn er kann nicht aufhören, an seinen Nägeln zu kauen. Doch er weiß auch nicht, wieso das ist.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
© Nickelodeon