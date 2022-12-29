Der Krosse Eimer / Thaddäus als BusfahrerJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 29.12.2022: Der Krosse Eimer / Thaddäus als Busfahrer
22 Min. Folge vom 29.12.2022
Plankton erschafft einen Klon aus sich und Mr. Krabs, aber keines der beiden Restaurants ist sicher vor dem Newcomer. // Thaddäus tauscht seinen Job mit einem Busfahrer und hofft eine ruhige Kugel zu schieben... Bis SpongeBob und Patrick einsteigen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Copyrights:© Nickelodeon