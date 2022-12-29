Zum Inhalt springenBarrierefrei
SpongeBob Schwammkopf

MTVNickelodeonFolge vom 29.12.2022
22 Min.Folge vom 29.12.2022

Plankton erschafft einen Klon aus sich und Mr. Krabs, aber keines der beiden Restaurants ist sicher vor dem Newcomer. // Thaddäus tauscht seinen Job mit einem Busfahrer und hofft eine ruhige Kugel zu schieben... Bis SpongeBob und Patrick einsteigen.

