Blubberbernds Rechnung / Kabbelnde Köche
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 11.08.2022: Blubberbernds Rechnung / Kabbelnde Köche
22 Min.Folge vom 11.08.2022
Blubberbernd zahlt seine Rechnung in der Krossen Krabbe nicht. Also werden SpongeBob und Thaddäus zu ihm geschickt, um das Geld einzutreiben. // SpongeBob und Patrick erschaffen ihren eigenen Zoo, der komplett aus Seifenblasen besteht!
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon