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SpongeBob Schwammkopf

Der Krosse Chef / Zu viel ist zu viel

NickelodeonFolge vom 18.08.2026
Der Krosse Chef / Zu viel ist zu viel

Der Krosse Chef / Zu viel ist zu vielJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 18.08.2026: Der Krosse Chef / Zu viel ist zu viel

22 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6

Als Mr. Krabs einen Unfall hat, überlässt er SpongeBob die Leitung der Krossen Krabbe. Außerdem bereitet sich Mr. Krabs auf eine langersehnte Verabredung vor, aber SpongeBob und Patrick helfen ihm ein bisschen mehr, als er tatsächlich braucht.

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