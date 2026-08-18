Der Krosse Chef / Zu viel ist zu vielJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 18.08.2026: Der Krosse Chef / Zu viel ist zu viel
22 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6
Als Mr. Krabs einen Unfall hat, überlässt er SpongeBob die Leitung der Krossen Krabbe. Außerdem bereitet sich Mr. Krabs auf eine langersehnte Verabredung vor, aber SpongeBob und Patrick helfen ihm ein bisschen mehr, als er tatsächlich braucht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1-3, Season 5-7, Season 12: MTV & © Season 1: MTV Germany & © Season 1: Comedy Central