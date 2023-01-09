Klopf, klopf, wer ist da? / Zimmergenosse des GrauensJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 09.01.2023: Klopf, klopf, wer ist da? / Zimmergenosse des Grauens
22 Min.Folge vom 09.01.2023
SpongeBob passt auf Mr. Krabs' Haus auf und ergreift extreme Maßnahmen, um sicherzustellen, dass niemand einbricht. // Thaddäus muss sich mit Patrick ein Zimmer teilen, aber sein herrisches Verhalten färbt mehr auf Patrick ab, als ihm lieb ist.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon