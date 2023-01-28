Der ferngesteuerte Fahrschüler / Dr. Krabtons Wundersaft für allesJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 28.01.2023: Der ferngesteuerte Fahrschüler / Dr. Krabtons Wundersaft für alles
22 Min.Folge vom 28.01.2023Ab 6
Die neue Vertretungslehrerin von Mrs. Puff gibt SpongeBob einen Crashkurs im Autofahren. Als Mr. Krabs und Plankton eine Quelle mit Wunderfett unter ihren Restaurants entdecken, müssen die beiden sich zusammenschließen und zusammenarbeiten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon