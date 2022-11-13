Etwas Fischiges kommt daher / C.H.U.M.S.Jetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 13.11.2022: Etwas Fischiges kommt daher / C.H.U.M.S.
22 Min.Folge vom 13.11.2022Ab 6
Zwei bekannte Gesichter aus SpongeBobs Vergangenheit kommen nach Bikini Bottom auf einen Besuch vorbei. Jedoch ahnt niemand, dass die beiden ein großes Problem mitbringen. Außerdem findet Plankton in der Kanalisation einen ungewöhnlichen Verbündeten.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon