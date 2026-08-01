Schnucki-Putz / Patrick der PostboteJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 01.08.2026: Schnucki-Putz / Patrick der Postbote
22 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6
Der Meeresschwamm SpongeBob Schwammkopf lebt in einer umgebauten Ananas in der Unterwasserstadt Bikini Bottom. Der gut gelaunte Schwamm liebt seinen Job in einem Burgerrestaurant und verbringt seine Freizeit meistens mit seinem besten Freund Patrick.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1-3, Season 5-7, Season 12: MTV & © Season 1: MTV Germany & © Season 1: Comedy Central