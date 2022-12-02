Böser Bube Blubberbernd / Die SchwammhasserJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 02.12.2022: Böser Bube Blubberbernd / Die Schwammhasser
22 Min. Ab 6
SpongeBob und Thaddäus versuchen die Krabbenburger aus einem Imbisswagen heraus in den dunkelsten Tiefen des Ozeans zu verkaufen. Währenddessen verbringen Pearl und Narlene Zeit in der Großstadt zur Feier des Tag des Wals.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon