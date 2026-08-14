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SpongeBob Schwammkopf

PL - 1413 / Die Hummel-Gelee-Fehde

NickelodeonFolge vom 14.08.2026
PL - 1413 / Die Hummel-Gelee-Fehde

PL - 1413 / Die Hummel-Gelee-FehdeJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 14.08.2026: PL - 1413 / Die Hummel-Gelee-Fehde

23 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 6

Plankton reist zweitausend Jahre in die Zukunft und trifft auf ein paar unbekannte Gesichter. SpongeBob, Patrick und Sandy finden sich mitten in einer langjährigen Fehde zwischen den Narwalen und dem Plankton wieder.

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