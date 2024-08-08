Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Die Mondqualle / Ein Ausflug ins Museum

NickelodeonFolge vom 08.08.2024
Die Mondqualle / Ein Ausflug ins Museum

Die Mondqualle / Ein Ausflug ins MuseumJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 08.08.2024: Die Mondqualle / Ein Ausflug ins Museum

23 Min.Folge vom 08.08.2024Ab 6

SpongeBob will eine seltene Qualle fangen und holt sich Hilfe von einem Ex-Quallenfischen-Meister, Kevin. // Bei einem Museumsausflug bringen SpongeBob und Patrick Sandy alles über die faszinierende und fragwürdige Geschichte von Bikini Bottom bei.

Alle verfügbaren Folgen