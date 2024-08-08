Die Mondqualle / Ein Ausflug ins MuseumJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 08.08.2024: Die Mondqualle / Ein Ausflug ins Museum
23 Min. Ab 6
SpongeBob will eine seltene Qualle fangen und holt sich Hilfe von einem Ex-Quallenfischen-Meister, Kevin. // Bei einem Museumsausflug bringen SpongeBob und Patrick Sandy alles über die faszinierende und fragwürdige Geschichte von Bikini Bottom bei.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© Nickelodeon