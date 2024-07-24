Comic oder Klarinette / Die Fantasie-KisteJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 24.07.2024: Comic oder Klarinette / Die Fantasie-Kiste
22 Min.Folge vom 24.07.2024Ab 6
Thaddäus und Blubberbernd sind gezwungen, auf einer Reise nach Jetsam City miteinander auszukommen. // Thaddäus macht eine Reise in der Fantasie-Kiste und muss sich auf SpongeBobs und Patricks Kreativität verlassen, um wieder herauszukommen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon