SpongeBob Schwammkopf

Mama Krabs / Der Haustier-Stein

NickelodeonFolge vom 26.04.2024
Folge vom 26.04.2024: Mama Krabs / Der Haustier-Stein

22 Min.Folge vom 26.04.2024Ab 6

Die Mütter von SpongeBob, Herrn Krabs und Okto besuchen die Krosse Krabbe und übernehmen prompt die Leitung, was dazu führt, dass die Crew faul wird. Patrick ist auf der Suche nach einem Haustier und findet den Stein seiner Träume.

