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SpongeBob Schwammkopf

Omas Liebling / Das Tentakel-Paradies

NickelodeonFolge vom 12.07.2026
Omas Liebling / Das Tentakel-Paradies

Omas Liebling / Das Tentakel-ParadiesJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 12.07.2026: Omas Liebling / Das Tentakel-Paradies

23 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 6

SpongeBobs wird von seinen Freunden gehänselt, weil seine Oma ihm ein Küsschen gegeben hat. // Thaddäus hat es satt, zwischen SpongeBob und Patrick zu wohnen und zieht von Bikini Bottom weg.

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