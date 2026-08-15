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SpongeBob Schwammkopf

SpongeBobs atlantisches Abenteuer

NickelodeonFolge vom 15.08.2026
SpongeBobs atlantisches Abenteuer

SpongeBobs atlantisches AbenteuerJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 15.08.2026: SpongeBobs atlantisches Abenteuer

40 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

SpongeBob und Patrick finden zufällig einen Teil eines antiken Amuletts. Es stellt sich heraus, dass dieser Fund den Weg ins Sagen umwobene Atlantis öffnet. So machen sich SpongeBob und alle seine Freunde auf den Weg in ein buntes bis bizarres Abenteuer...

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