Lügen haben blaue Augen / SpongeBob gegen Meerjungfraumann
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 21.04.2023: Lügen haben blaue Augen / SpongeBob gegen Meerjungfraumann
Folge vom 21.04.2023Ab 6
SpongeBob hat sich aus Versehen selbst ein blaues Auge verpasst, was ihm sehr peinlich ist. Er denkt sich also eine Geschichte aus. Plankton ist neidisch auf den Erfolg von Mr. Krabs und will deswegen gegen ihn in den Kampf ziehen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon