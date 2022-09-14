SpongeBob ermittelt / Planktons StammkundeJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 14.09.2022: SpongeBob ermittelt / Planktons Stammkunde
22 Min.Folge vom 14.09.2022Ab 6
SpongeBob hat eine wichtige Aufgabe: Er soll die geheime Krabbenburger-Formel überführen. Doch der Koffer ist leer, jemand muss die Formel gestohlen haben. SpongeBob ermittelt sofort. Mr. Krabs will Planktons Stammgast für sich gewinnen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
6
