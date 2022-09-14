Zum Inhalt springenBarrierefrei
SpongeBob Schwammkopf

MTVNickelodeonFolge vom 14.09.2022
Folge vom 14.09.2022: Bootsbrüder / Schlagzeilenschinder

22 Min.Folge vom 14.09.2022Ab 6

Thaddäus muss eine neue Fahrprüfung ablegen, Schuld daran ist natürlich SpongeBob. Und dann kommt der ihm auch bei der Prüfung in die Quere. SpongeBob soll für Mr. Krabs als Journalist arbeiten, weil der mit Schlagzeilen Geld verdienen will.

