Folge vom 30.03.2023: Der hutlose Patrick / Spielzeuggeschäft des Grauens
22 Min.Folge vom 30.03.2023Ab 6
Patrick wird von Mr. Krabs als 'umfallender Idiot' eingestellt, um seine Kunden zu unterhalten. // SpongeBob und Patrick schleichen sich über Nacht in den Spielzeugladen - doch dann beginnt der Horror.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon