Die Pyjama-Party / Der glänzende Gary
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 07.12.2022: Die Pyjama-Party / Der glänzende Gary
22 Min.Folge vom 07.12.2022Ab 6
Perla will mit ihren Freundinnen eine Pyjama-Party veranstalten und wirft ihren Vater aus dem Haus. Der zieht also zu SpongeBob. SpongeBob will, dass Gary beim Schnecken-Schönheitswettbewerb gewinnt und macht ihn dafür hübsch.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon