Krosse Dogs / Das Wrack der Mauna Loa
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 19.09.2022: Krosse Dogs / Das Wrack der Mauna Loa
22 Min. Ab 6
Zufällig entsteht ein Krosser Hot Dog, der bei den Kunden so gut ankommt, dass der Krabbenburger verbannt wird, weshalb SpongeBob rebelliert. SpongeBob und Patrick finden ein altes Piratenschiff, das für Mr. Krabs eine willkommene Geldquelle ist.
Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© Nickelodeon