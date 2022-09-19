Kunst und Krabbe / Verschleimt und verschlungenJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 19.09.2022: Kunst und Krabbe / Verschleimt und verschlungen
22 Min.Folge vom 19.09.2022Ab 6
Mr. Krabs braucht eine Attraktion für sein Restaurant und will sich in Stein meißeln lassen. Thaddäus hat als Künstler dafür genaue Vorstellungen, während Sandy versucht, Bikini Bottom vor dem Angriff der Wellhornschnecken zu bewahren.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© Nickelodeon