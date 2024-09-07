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Spooked - Geisterjagd in Irland

Die Geister der Großen Hungersnot

TLCFolge vom 07.09.2024
Die Geister der Großen Hungersnot

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Spooked - Geisterjagd in Irland

Folge vom 07.09.2024: Die Geister der Großen Hungersnot

44 Min.Folge vom 07.09.2024Ab 12

Die Experten setzen über zu Achill Island, der größten Insel Irlands. Das malerische Eiland wird von paranormalen Aktivitäten heimgesucht, wobei die Jugendherberge „Valley House“ Epizentrum des Spuks ist. Eigentümer Pat möchte, dass sich die Leute hier nicht mehr fürchten müssen, und berichtet von der gruseligen Vergangenheit des Hauses: Eine ehemalige Hausherrin wurde von ihrem Pächter angegriffen, der sie übel zurichtete und ihr Gesicht entstellte. Seitdem werden Gäste von unsichtbarer Hand berührt und sehen Schattengestalten. Medium Chris ist sicher, dass die Gewalttat von damals dahintersteckt.

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