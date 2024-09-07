Die Geister der Großen HungersnotJetzt kostenlos streamen
Spooked - Geisterjagd in Irland
Folge vom 07.09.2024: Die Geister der Großen Hungersnot
44 Min.Folge vom 07.09.2024Ab 12
Die Experten setzen über zu Achill Island, der größten Insel Irlands. Das malerische Eiland wird von paranormalen Aktivitäten heimgesucht, wobei die Jugendherberge „Valley House“ Epizentrum des Spuks ist. Eigentümer Pat möchte, dass sich die Leute hier nicht mehr fürchten müssen, und berichtet von der gruseligen Vergangenheit des Hauses: Eine ehemalige Hausherrin wurde von ihrem Pächter angegriffen, der sie übel zurichtete und ihr Gesicht entstellte. Seitdem werden Gäste von unsichtbarer Hand berührt und sehen Schattengestalten. Medium Chris ist sicher, dass die Gewalttat von damals dahintersteckt.
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Genre:Dokumentation, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.