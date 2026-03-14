Stadium Lockup - Einsatz im Stadion
Folge vom 14.03.2026: Fan-Frust
44 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 12
Wenn sich Besucher in der Arena der Cleveland Browns nicht an die geltenden Regeln halten, drohen ein Stadionverweis, Arrest oder ein möglicher Ausschluss vom Kartenkauf für zukünftige Veranstaltungen. Das gilt beispielsweise für Fans, die anstößige oder vulgäre Kleidung tragen, sowie für Anhänger, die andere Menschen beleidigen oder belästigen. Auch der Spielstand hat Einfluss auf das Geschehen. Läuft es nicht gut für das eigene Team, macht sich bei einigen Frust breit. Die Stimmung kippt und das Sicherheitspersonal muss häufiger eingreifen.
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Genre:Reality, Recht
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.