Stadium Lockup - Einsatz im Stadion
Folge vom 14.03.2026: Alkohol macht Birne hohl
45 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 12
In dieser Folge sind die New York Giants zu Gast in Ohio. Und einige Football-Fans haben bereits vor dem Spiel auf dem Parkplatz ausgelassen gefeiert. Für einen Anhänger hat das unangenehme Folgen. Er ist so stark alkoholisiert, dass ihm der Einlass ins Stadion verweigert wird. Ein Besucher mit tätowierten Armen soll Bierdosen auf Jugendliche geworfen haben. Die Mitarbeiter der Leitstelle versuchen, anhand der Aufnahmen der Überwachungskameras den genauen Ablauf des Vorfalls zu klären. Und in Block 5-42 kommt es nach der Halbzeitpause zu einer Prügelei.
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Genre:Reality, Recht
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.