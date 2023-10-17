Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 17.10.2023: Das Riesending
45 Min.Folge vom 17.10.2023Ab 12
Michael Manousakis hat ein Faible für historische Flugmaschinen. Und die Grumman HU-16 Albatross hat es dem Militärfahrzeug-Händler besonders angetan. Das in den 1940er-Jahren entwickelte Amphibienflugzeug kam bei der Air Force, bei der Navy und bei der Küstenwache zum Einsatz. Der Firmenboss von „Morlock Motors“ hat sich diverse Grummans angeschaut, doch keine entsprach seinen Vorstellungen. Am Ende scheint der große Traum aber doch noch in Erfüllung zu gehen. Michael Manousakis reist mit seiner Crew in die USA, wo Julie die „Steel Buddies“ schon erwartet.
