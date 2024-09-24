Freunde kommen, Freunde gehenJetzt kostenlos streamen
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 24.09.2024: Freunde kommen, Freunde gehen
45 Min.Folge vom 24.09.2024Ab 12
In dieser Folge bekommt Michael Manousakis im Westerwald Besuch aus Polen. Sein alter Freund und Geschäftspartner Marian ist mit zwei frisch restaurierten „Mutts“ nach Peterslahr gereist. Nach einer gründlichen Prüfung stellt sich allerdings heraus: Bei der Arbeit wurden einige Mängel übersehen. Auf dem Firmenhof kommt es zu einer Konfrontation zwischen Marian und den „Steel Buddies“. Und Michael Manousakis steht zwischen den Fronten. Denn es eines der Fahrzeuge wurde bereits verkauft. Ein Stammkunde von „Morlock Motors“ will den Wagen in Kürze abholen.
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
12
