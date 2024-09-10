Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 10.09.2024: Flotte Bienen
45 Min.Folge vom 10.09.2024Ab 12
Die Grumman HU-16 steht noch immer flügellahm in Arizona, wo Michael Manousakis und seine Mechaniker versuchen, die Maschine wieder flott zu machen. Und die „Albatross“ ist nicht das einzige Flugobjekt, mit dem die „Steel Buddies“ zu kämpfen haben. Denn auf dem Airport in Glendale machen sich Tausende „flotte Bienen“ breit. Die unter Naturschutz stehenden Insekten müssen kurzerhand umgesiedelt werden. Aber Achtung: Nur zwanzig Stiche dieser hoch aggressiven Art sind für den Menschen tödlich. In Peterslahr trifft derweil eine große Lieferung der US-Armee ein.
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.