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STOP! Border Control Rom

Sport1Staffel 1Folge 10vom 24.01.2026
Folge 10

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STOP! Border Control Rom

Folge 10: Folge 10

24 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12

Grenzbeamte gewähren einen Blick in ihre tägliche Arbeit, bei der sie Inspektionen von Ladungen vornehmen, die über den Flughafen Rom die Grenze überschreiten. Dabei suchen die Agenten nach illegalen Reisenden, Waffen und Schmuggelware.

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