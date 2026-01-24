Staffel 1Folge 10vom 24.01.2026
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STOP! Border Control Rom
Folge 10: Folge 10
24 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12
Grenzbeamte gewähren einen Blick in ihre tägliche Arbeit, bei der sie Inspektionen von Ladungen vornehmen, die über den Flughafen Rom die Grenze überschreiten. Dabei suchen die Agenten nach illegalen Reisenden, Waffen und Schmuggelware.
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STOP! Border Control Rom
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sport1