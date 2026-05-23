Staffel 1Folge 11vom 23.05.2026
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STOP! Border Control Rom
Folge 11: Folge 11
24 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12
Grenzbeamte prüfen verdächtige Reisende am Flughafen. Ein italienischer Grafikdesigner sorgt mit seiner Reiseroute für Alarm, ein Pass aus Griechenland wirkt gefälscht und im Handgepäck einer Frau entdecken Ermittler verdächtiges weißes Pulver.
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STOP! Border Control Rom
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sport1