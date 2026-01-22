Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

STOP! Border Control Rom

Sport1Staffel 1Folge 9vom 22.01.2026
Folge 9

Folge 9Jetzt kostenlos streamen

STOP! Border Control Rom

Folge 9: Folge 9

24 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12

Grenzbeamte gewähren einen Blick in ihre tägliche Arbeit, bei der sie Inspektionen von Ladungen vornehmen, die über den Flughafen Rom die Grenze überschreiten. Dabei suchen die Agenten nach illegalen Reisenden, Waffen und Schmuggelware.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

STOP! Border Control Rom
Sport1

STOP! Border Control Rom

Alle 1 Staffeln und Folgen