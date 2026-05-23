Staffel 1Folge 12vom 23.05.2026
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STOP! Border Control Rom
Folge 12: Folge 12
24 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12
Der Verdacht fällt auf einen jungen Italiener, der häufig in die Niederlande reist. Sie sind sich sicher, dass hinter seinen Reisen eine illegale Aktivität steckt. Ein russischer Staatsbürger reist mit einem Einladungsschreiben einer Kunstakademie.
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STOP! Border Control Rom
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sport1