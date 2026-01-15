Staffel 1Folge 5vom 15.01.2026
Chilischoten auf der SpurJetzt kostenlos streamen
STOP! Border Control Rom
Folge 5: Chilischoten auf der Spur
24 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
Durch einen Streit zwischen Mutter und Sohn kann die Polizei eine weniger harmlose Absicht in dessen Handgepäck ausmachen. Während eine große Summe Bargeld einen Passagier in Verlegenheit bringt, versteckt ein Musiker etwas in seiner Gitarre.
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STOP! Border Control Rom
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sport1