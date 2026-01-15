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STOP! Border Control Rom

Sport1Staffel 1Folge 5vom 15.01.2026
Chilischoten auf der Spur

Chilischoten auf der SpurJetzt kostenlos streamen

STOP! Border Control Rom

Folge 5: Chilischoten auf der Spur

24 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12

Durch einen Streit zwischen Mutter und Sohn kann die Polizei eine weniger harmlose Absicht in dessen Handgepäck ausmachen. Während eine große Summe Bargeld einen Passagier in Verlegenheit bringt, versteckt ein Musiker etwas in seiner Gitarre.

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